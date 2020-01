Real Madrid y FC Barcelona estrenarán el 2020 con una prolongación en la 19ª fecha de su mano a mano en la cúspide de la Liga española, antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España (del 8 al 12 de enero) junto a Valencia y Atlético de Madrid. Al colombiano James Rodríguez, del Real, se le vio este viernes entrenando a la par con sus compañeros. Se recuperó de una lesión de rodilla que lo sacó de las canchas mes y medio.

Hacía varios años que ‘merengues’ y ‘culés’ no mantenían un duelo tan apretado en el campeonato doméstico, monopolizado por el Barcelona en las diez últimas temporadas.

Luego del empate 0-0 en el Clásico del 18 de diciembre en el Camp Nou, el conjunto de Ernesto Valverde llega a la última fecha de la primera vuelta como líder en solitario de la clasificación con 39 puntos, tan solo dos por encima de los blancos, penalizados por su empate sin goles frente al Athletic Club cuatro días después.

Pero los de Zinedine Zidane no están dispuestos a rendirse tan pronto y desean volver a levantar una Liga que no consiguen desde 2017. Para recortar puntos deberán superar este sábado (10:00 a.m.) a su vecino ‘azulón’ del sur, el Getafe (6º), que tras unas primeras jornadas de adaptación recuperó su sobresaliente estado de forma de la pasada campaña.

El entrenador francés seguirá sin poder contar con su estrella belga, Eden Hazard, y Marco Asensio por lesión, ni con el central Sergio Ramos por sanción, pero recuperó al colombiano Rodríguez, al brasileño Marcelo y al español Lucas Vázquez.

Zidane podría dar entrada a algunos de sus futbolistas menos habituales pensando en la Supercopa, aunque no debería confiarse ante un Getafe que es especialmente peligroso en su estadio.

Tampoco tendrá que desplazarse mucho este sábado (3:00 p.m.) el Barcelona, que acude al estadio del colista Espanyol para disputar el derbi de la Ciudad Condal.

Tras cerrar el 2019 con una magnífica goleada 4-1 delante de su afición contra el Alavés (15º), los azulgrana vuelven a los terrenos de juego frente a un Espanyol que estrena técnico, el exdefensa ‘culé’ Abelardo Fernández, luego de la destitución de Pablo Machín.

El arquero brasileño Neto Murara ocupará la portería por la lesión del titular Marc André ter Stegen, que estará fuera un tiempo indeterminado. Una baja a la que se suma la del brasileño Arthur Melo -tres semanas- por unas molestias en el pubis y la preocupación por el estado de la cadera del jovencísimo Ansu Fati.

Una vez terminen sus partidos ligueros, los dos primeros clasificados pensarán ya en el primer título de la temporada, la Supercopa, que se celebrará en Arabia Saudita y por primera vez entre cuatro equipos.

El Atlético de Madrid (4º), que busca un delantero en el mercado invernal de fichajes, y el Valencia (8º), como campeón de la pasada Copa del Rey, son los otros dos participantes.