“Tengo el honor de ser uno de los elegidos para representar a este grupo de atletas que se ha preparado con mucho amor y dedicación para dejar en alto los colores del país en los Parapanamericanos. Me comprometo a representarlos bien”, dijo Messu.

Los antioqueños

En el grupo de viajeros hay 15 antioqueños. La lista de la encabeza Yesenia Restrepo, lanzadora que busca consolidar su clasificación a los Paralímpicos de París 2024.

Yesenia ya estuvo en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2021. En ambos logró medalla de bronce en las pruebas de relevo 4x100 y en el lanzamiento de disco.

“Ha sido un ciclo pesado, pasando por los mundiales, y pensando también en los Paranacionales y estas justas. Por eso me he preparado fuerte porque la ilusión es hacer un buen papel. Me llena de mucha emoción representar a Antioquia y al país, quiero estar en lo más alto del podio”, dijo Yesenia.