El ciclismo colombiano empezó a entregar gratas noticias desde Panamá, sede del Campeonato Panamericano de ruta, desde este martes.

El representativo nacional, dirigido por Carlos Mario Jaramillo y Andrés Torres, y con el apoyo del Ministerio del Deporte, dominó las contrarreloj, en la categoría juvenil tanto en la rama femenina como en la masculina.

La primera alegría del representativo nacional la entregó Juliana Londoño, quien con un tiempo de 19 minutos y 5 segundos, se quedó con el metal de oro en el trayecto de 12.8 kilómetros. La presea de plata la logró Angie Mariana Londoño, del Carmen de Viboral, quien quedó a 16 segundos de su colega.

“Todo esto viene desde la preparación que se hizo desde que me anunciaron que estaría en este campeonato. Hubo mucho calor, pero la idea no era pensar en eso, me concentré en pedalear y seguir adelante”, dijo Juliana Londoño a la Federación Colombiana de Ciclismo.

En masculino, el pedalista casanareño Róbinson Rincón Quijano fue el vencedor en el recorrido de 25,6 kilómetros, en los que impuso 34 minutos y 21 segundos. Los chilenos Diego Rojas e Ignacio Labrin, completaron el podio a 54 segundos y a un minuto y 16 segundos, respectivamente.

Cabe señalar que este Panamericano, en la categoría élite, se entregarán cupos a los Juegos Olímpicos de París-2024.

De otro lado, en el Tour de los Alpes, en Italia, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain) fue tercero en la segunda fracción, de 165.2 kilómetros entre Reith im Alpbachtal y Ritten, y pasó a comandar la clasificación de la montaña. El ganador de la fracción fue el inglés Tao Geoghegan Hart (Ineos), líder de la prueba. El mejor colombiano en la general es Iván Ramiro Sosa (Movistar), quinto, a 28 segundos del británico; Buitrago es séptimo, a 30’.