Etapa 20 del Tour de Francia será la última gran exigencia

Por su parte, Egan Bernal (Ineos) mostró satisfacción tras entrar en el pelotón en el puesto 47, a más de 13 minutos del ganador. “Cuando comencé este Tour no tenía ninguna expectativa, no me marqué una meta. Cualquier cosa podía pasar. Creo que haber venido acá es la mejor decisión que he tomado”, afirmó Bernal, que sigue en el puesto 37 en la general, a 2.22:29 de Vingegaard.

“Me va a venir bien para el futuro y estoy supercontento de terminar la prueba”, puntualizó Bernal que, a propósito, declinó su participación en el Mundial de ruta que se realizará en Glasgow (Reino Unido) entre el 5 y el 13 de agosto.

La razón: el recorrido no le favorece y cree que puede aportar poco.