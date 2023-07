¡No se guardó nada! La fuerte crítica de Vingegaard hacia Tadej Pogacar

El danés, líder de la carrera, mantuvo el pasado jueves los 7 minutos y 35 segundos sobre el segundo clasificado, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), tras una decimoctava etapa ganada por su compatriota danés Kasper Asgreen (Soudal).

Entérese: “Esto es increíble”: ‘Rigo’ no ahorró groserías para contar lo que pasa en el Tour de Francia

“Fue una jornada no demasiado estresante, pero rápida. No diría que fue una jornada fácil, pero los equipos de los esprinters intentaron ir a buscar la victoria, sin suerte, ya que no pudieron alcanzar a los escapados”, dijo Vingegaard.