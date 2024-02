Un Egan Bernal en buena forma física (delgado, fuerte) , pero sobre todo con una confianza de acero en su talento, aseguró: “ la verdad que me siento mejor en comparación con lo que fue el año pasado . Creo que si lo comparo con ese momento cualquier cosa es ganancia. En el 2023 sufrí bastante en todas las carreras en las que estuve y esta temporada me he sentido en mejores condiciones. Espero poder disfrutar de la carrera. Más que el resultado me importa ir a las carreras y poderlas disfrutar. Quiero dejarlo todo en la carretera y llegar a la línea de meta con la motivación de pelearlo todo”.

Sobre su regreso a las carreteras después de un año sin estar en competencia, Quintana aseguró: “Estoy feliz y cuando estás así parece que todo te sale bien. He hecho un trabajo incansable en este tiempo que algunas veces no se vio porque no podemos transmitirlo todo. Disfruté ese aire, ese respiro después de muchos años de ir a tope. Ha servido para tomar mucha madurez”.

Por su parte, el ciclista antioqueño Rigoberto Urán, que es el hombre de moda en el ciclismo colombiano en este momento, aseguró que esta carrera significaba mucho para él y para su equipo. También que van a intentar competir por quedarse con el triunfo en la clasificación general, aunque reconoció que la altura es algo muy duro y que por eso se vino a entrenar, desde hace algunos días, a Boyacá con la intención de ser competitivo.

Sobre los rumores de que se retirará del ciclismo después de que termine esta temporada, el pedalista antioqueño aseguró que no es cierto que, aunque ha contemplado la posibilidad junto con su familia, aún no han decidido nada. “Tengo dos propuestas para poder correr en el 2025. No me voy a retirar este año. Se ha pensado porque tengo una edad, no me rinde como antes, me preparo y no llego como antes. Es la realidad, pero es algo que se está analizando”, concluyó.

Se terminó la rueda de prensa. Los ciclistas se fueron para las habitaciones en el hotel. En la mañana entrenaron por las carreteras de Paipa, donde mañana empezarán las emociones que terminarán el domingo 11 de febrero en al frente del Museo Nacional, después de recorrer 925.1 kilómetros que tendrá en total la carrera.