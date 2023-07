Gran susto para Egan, volvió a sufrir caída en el Tour de Francia

Por fortuna, el corredor no sufrió consecuencias para lamentar y logró reintegrarse a la carrera. Terminó en el puesto 124, a 37.54 minutos del vencedor, austríaco Felix Gall (AG2R Citroen).En la general, Egan es 36°, a 2:20.21 del líder, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo).

“Este Tour ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera”, afirmó el pasado martes Bernal tras la contrarreloj.

“Me dieron la oportunidad de intentar estar ahí en la general y en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para la general, pues digamos he estado al servicio del equipo”, añadió.

“Este Tour ha sido muy duro, siempre he creído que la recuperación iba por afrontar el día a día, aguantar la carrera. Es mi primera grande en casi dos años. La fatiga se siente. El lunes no salí a entrenar. Estaba reventado y le dije al entrenador que me dejara recuperar que quería estar un día totalmente sin bicicleta”, finalizó el criollo, quien tiene como misión apoyar a su compañero Carlos Rodríguez, cuarto en la general, para intentar que quede en el podio.