A Diana Carolina Peñuela Martínez (DNA Pro Cycling Team) no solo la atrapaba la felicidad, el orgullo y la satisfacción, también la incredulidad después de lograr un título por el que había luchado desde que inició su carrera como ciclista.

A sus 35 años de edad, la pedalista caldense se convirtió en reina nacional, tras ganar la prueba de ruta élite femenina que se celebró este viernes con un recorrido de 142.4 kilómetros por las principales calles de la ciudad de Pereira.

Peñuela, que compite desde 2016 en el ciclismo internacional, cruzó la meta el primer lugar con un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 57 segundos. Superó en los metros finales a la boyacense Yeni Colmenares (Colombia Tierra de Atletas. El podio lo completó la antioqueña Andrea Alzate Gómez (CM Team), que terminó a 5 segundos. Esta última, habitante de Girardota, de 25 años de edad, se dedicó al ciclismo de ruta hace solo dos temporadas, luego de graduarse de contadora pública.

“Todavía no creo que me haya convertido en campeona nacional. Evidentemente me siento feliz, no solo por lograr esta camiseta sino por toda la gente que está detrás de todo este esfuerzo, como mi familia, la Alcaldía de Manizales, la Liga, todo mi equipo... Quería estar de nuevo en el podio, pero en el primer lugar y por eso me batí a muerte”, comentó Diana Carolina, quien había sido subcampeona nacional en 2014, 2015 y 2017, y tercera en 2021.

“La alegría es mayor porque el ciclismo femenino ha mejorado un montón, no solo por parte de las demás corredoras al ser más profesionales, sino porque hay equipos que les vienen pagando a sus integrantes, lo cual es demasiado importante, porque nos hace sentir que es nuestro trabajo, una profesión”, dijo Peñuela.