Arenas y Zambrano lideran representación de Colombia en Mundial de atletismo

A pesar de las dos bajas de última hora, en la delegación de Colombia ronda el optimismo e ilusión de cara al Campeonato Mundial de atletismo, categoría mayores, que se celebrará desde este sábado en Budapest, Hungría.

Arnovis Dalmero, que nació en Ciénaga, Magdalena, hace 22 años, y quien en el reciente Suramericano en Sao Paulo logró en salto largo un registro de 8,29 metros, con el cual no solo ganó la presea de oro sino también la clasificación a la cita de húngara y a los Juegos Olímpicos de París-2024, no pudo viajar a territorio europeo al ser notificado que la marca realizada en Brasil no era válida al utilizar unos ‘spikes’ de semifondo y no de saltos.