Estos son los secretos que reveló J Balvin en Made in Medellín

A través de un podcast de siete entregas que lleva como título Made in Medellín, J Balvin narra cómo hizo realidad el sueño de ser artista y convertirse en una figura de talla mundial.

Con la voz de sus padres (Alba y Álvaro), sus amigos (Andrés López y Carlos Herrera) y su exnovia (María Osorio), Balvin revela detalles de esa comunión, a veces compleja, entre la persona y artista. “Siempre he estado en esa dicotomía. Pero finalmente, sin Jose no hay J Balvin, yo creé ese personaje. Jose creó ese personaje. Pero a la final ese personaje soy yo, no puedo separarme de él“, revela en el segundo episodio de Made in Medellín, que se puede escuchar a través de Spotify

En ese mismo punto, habla de sus episodios de depresión, de la que revela que casi lo lleva a cancelar una gira por Estados Unidos y Europa, hasta ahora la más grande de su carrera. “Conozco mucho a J Balvin y poco a Jose, porque me dediqué mucho al personaje. Hubo momentos en los que J Balvin me ganó y ahí caí en muchos errores”.

También recordó su proceso de recuperación y cómo sus seguidores fueron fundamentales en ese momento difícil de su vida. “Ver cómo me fui curando en el proceso y cómo también lo compartía con mis fans, con la mínima intención de que me tuvieran lastima y pesar, pero si con la misión de que la gente que sufre depresión y ansiedad se sintiera respaldada. Como que OK, no soy el único, a J Balvin también le pasa”.

En el cuarto episodio se refiere a sus sueños, una constante en su vida, y de cómo hace 15 años se trazó la meta de no solo ser músico, sino de ser el mejor. “Mi sueño es que haya un exponente que lleve el reguetón, nuestro estilo de reguetón, al mundo, desde Colombia. Y ese siempre fue mi sueño y lo tuve muy claro. Nunca pensé menos, nunca soñé poco. Siempre soñé en grande”, cuenta el músico que se crió en el barrio Malibú, en el occidente de Medellín.

Sobre sus anhelos, Alba Mery Balvin anotó que su primer sueño fue que quería volar, “y de verdad que lo ha hecho”. Ella, que lo sigue llamando Josecito, lo define como un multiplicador de luz.