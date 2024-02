¿Por qué se le ocurrió que había que hacer una novela sobre su relación con su mascota?

“Sinceramente nunca sé de qué voy a escribir. Escribí una novela sobre Leandro Díaz, fui su amigo, lo tuve a mi lado durante mucho tiempo y jamás se me ocurrió entrevistarlo porque nunca pensé que iba a escribir sobre su vida. Con Humilda pasó exactamente lo mismo, vivió conmigo 14 años y nunca la entrevisté, nunca le pregunté qué quería que contara de su vida. Algunas cosas me las dijo con la mirada, pero no todas, a veces porque era tímida, bueno, cuando le convenía”.

¿Qué cosas le dijo con la mirada?

“Muchísimas, todo lo que le pasaba, porque hay una relación. Alguna gente me dice que estoy loco, pero no, cuando uno tiene una mascota, cuando uno tiene una relación cercana con su perro, entiende que fácilmente se puede tener una comunicación con ese perro”.

¿Cómo se establecía esa comunicación?

“Desde muy cachorra, Humilda comenzó a decirme cosas con la mirada... Afortunadamente soy escritor, entonces me la paso todo el día en la casa y comencé a jugar a ver qué diablos era lo que ella me quería decir y pues cada cosa que ella me iba a decir, que yo interpretaba, la escribía y después la validaba, cuando tiene dolor, cuando quiere salir y así fui estableciendo una especie de comunicación que mis amigos me decían, pero a ella solo le falta hablar. Y les decía, por Dios, es lo mejor que tiene, ¿para qué quiero que hable? Todos los secretos míos los tiene ella, me ha visto llorar, bailar solo...”.

Le daba libertad de expresarse...

“El animal es también para eso, para ayudarlo a uno a expresarse y a dejar salir lo que uno es”.

Y esto que parece tan íntimo, tan personal, lo ha llevado a una investigación más amplia sobre los animales y lo que han representado para los seres humanos, ¿qué ha aprendido en ese proceso de búsqueda?

“El perro viene de una tradición del lobo, pero el perro se quedó con uno de los rasgos más importantes del lobo, la lealtad. Ciertos lobos comenzaron a distanciarse de los otros lobos y se acercaron al hombre, básicamente siguiendo el rastro de los homo sapiens, porque ellos comían lo mismo que comía el lobo. Es mentira eso de que el hombre domesticó al lobo o al perro. El perro se acercó al hombre, se autodomesticó”.