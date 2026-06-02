Asia Fest 2026: estos son los restaurantes de Medellín que tendrán platos desde $25.900 esta semana

Sushi, ramen, pho, lo mein, arroces orientales, pollo coreano y nigiris son algunas de las preparaciones que se degustarán en el Asia Fest 2026, el festival gastronómico que celebra la riqueza, diversidad y creatividad de la cocina asiática en Medellín.

Este evento, que se llevará a cabo hasta el 8 de junio, busca exaltar las recetas más célebres de esa región.

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Durante varios días, los asistentes podrán disfrutar propuestas exclusivas inspiradas en países como Japón, Corea, China, Tailandia y Vietnam, con platos especiales diseñados para el festival.

En total, 24 restaurantes de la capital antioqueña participarán en el Asia Fest con sabores característicos de la gastronomía asiática contemporánea.