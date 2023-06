Hablar de la fragilidad de la Tierra a través del arte

En Policroma, un espacio de interacción, encuentro y colaboración, a través de la riqueza estética y conceptual de su plataforma de artistas, se inauguraron, el pasado jueves, las exposiciones Volver visible y El planeta de los vivos, de Camila Botero y Víctor Garcés, respectivamente. Dos exposiciones que plantean la existencia de la Tierra misma como punto de reflexión, pues, aunque son individuales tienen aristas en las que se unen.

Hablan, según explica su galerista, Paula Builes, con tensión y con fragilidad, sobre lo que está sucediendo con el medio ambiente, con la política nacional, y en general, con los temas sociales, sentando el precedente de que, desde el arte es posible tener y ofrecer una mirada más amplia y más profunda respecto a la relación que, como humanidad, hemos construido en el planeta que habitamos.

Por su lado, Camila Botero, que hizo una maestría en el Royal College of Art, y que ha expuesto en Medellín, Bogotá, Lima, Ecuador, Indonesia y Londres, propone preguntas sobre la inestabilidad del mundo y sobre la manera precipitada e irreversible en que este cambia, logrando que entre la obra y el espectador surja un diálogo constante, ya que su trabajo no se presta únicamente para su contemplación, no, va más allá: invita al sujeto que mira a formularse preguntas y también respuestas.