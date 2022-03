En la ceremonia, celebrada en el Royal Albert Hall de Londres, la película se impuso, en la única categoría en la que estaba nominada, a Flee, Luca, y The Mitchells vs the Machines.

La productora Yvett Merino y el guionista de la película, Jared Bush, subieron al escenario a recoger el premio de manos de Daisy Edgar-Jones y Sebastian San.

“Gracias Bafta por esto, era un sueño crear una película así desde que era pequeña. Juntar en una historia a personas con diferentes personalidades, diferentes colores de piel. Cuyas voces son escuchadas”, dijo Merino sobre el film que bebe de la obra de Gabriel García Márquez Cien años de soledad.

Encanto llegará a los próximos Óscar, del 28 de marzo, con tres nominaciones: Mejor Película de Animación, Mejor canción y Mejor Banda Sonora.