Entrevista con Isabel Allende: “Yo no hago un plan ni un guion antes de empezar un libro, me lanzo en un espacio desconocido”

A Isabel Allende no la trasnocha ser la escritora más leída en lengua castellana. Tampoco le quitan el sueño los millones de ejemplares que han vendido sus novelas ni el número de idiomas a las que han sido traducidas sus historias. Al menos eso dice. El suyo es el caso de una escritora que tiene por todo el continente clubs de fans y, al tiempo, la crítica y la academia la malquieren. El revuelo que causa alrededor –para bien o para mal– confirma que se trata de uno de los mitos vivientes de la literatura de América Latina.

Con ochenta años, la chilena ha llegado de nuevo a las portadas de las revistas y a los noticieros por la reciente publicación de El viento conoce mi nombre, una historia sobre los rigores de la política y las múltiples formas en las que el poder destroza la vida cotidiana de los individuos. En el libro se enlazan las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial con las políticas migratorias de Donald Trump, que llevaron a niños migrantes a parar en jaulas. EL COLOMBIANO habló con Allende sobre su escritura, las transformaciones en el circuito editorial de América Latina y las luchas del feminismo.

Comencemos con una curiosidad. ¿Se siente algún peso por el hecho de ser la escritora más leída en lengua castellana del mundo?

“Eso no significa nada porque sucede en la periferia de mi vida. Tengo una vida privada sencilla, tengo todo lo que necesito pero nada extra porque no quiero complicarme la existencia. Lo que me encanta es la escritura. Tengo 80 años y la gente me pregunta cuándo me voy a retirar y yo les digo que ya me retiré, me retiré de todo lo que no me gusta, pero conservo lo que me gusta que es la escritura. Entonces este es mi oficio, mi vida, lo que me da placer y lo hago con mucho gusto sin pensar para nada en esas cifras que dan las 42 lenguas en que han sido traducidos mis libros, que ni siquiera las conozco, o los 77 millones de libros que he vendido, que tampoco se ven por ninguna parte, o sea todo eso pasa como en el aire”.

Y cómo ha sido la evolución de su escritura...

“Hay algunas cosas que he aprendido, tengo más confianza en mí misma. Sé que si le dedico suficiente tiempo e investigo puedo escribir sobre casi cualquier cosa. Antes no tenía esa confianza. Pensaba que cada libro era un regalo que me caía del cielo y que ese regalo no se iba a repetir. Ahora sé que escribo porque quiero comunicar algo, no escribo para mí. Escribo para contarle a alguien algo que me importa. Y sé cuáles son aquellos temas que me importan.

Entonces vas a encontrar siempre en mis libros mujeres fuertes, padres ausentes, amor, violencia, muerte, separación, sentido de la justicia orgánica, el poder. Esos son temas que se repiten y los encuentro cada vez que escribo, pero yo no hago un plan ni un guion antes de empezar un libro, sino que me lanzo en una especie de espacio desconocido. Por el camino voy descubriendo de qué se trata la historia y quiénes son los personajes. Eso no ha cambiado porque desde La casa de los Espíritus hasta El viento conoce mi nombre, el proceso es el mismo, sin tener un mapa me lanzo en la historia”.