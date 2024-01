La familia de Sinéad O’Connor emitió un comunicado en ese momento en el que afirmaban que su familia y amigos están devastados y solicitaban privacidad.

Tras las primeras investigaciones, la policía no encontró elementos para asumir el caso y lo transfirieron a la oficina del forense, que este martes aclaró las causas de la muerte.

“Esto es para confirmar que la Sra. O’Connor murió de causas naturales. Por lo tanto, el forense ha terminado su involucramiento en el deceso. No se harán más comentarios”.

De acuerdo a lo que detalla Billboard, O’Connor debutó en 1987 con el vigorizante álbum nominado al Grammy The Lion and the Cobra, que incluye los éxitos de la radio alternativa Mandinka y I Want Your (Hands On Me), seguido de su revolucionaria obra maestra de 1990, I Do Not Want What I Haven’t Got.

El segundo esfuerzo incluyó su gran éxito mundial, el hit No. 1 escrito por Prince Nothing Compares 2 U, así como otros favoritos perdurables como The Emperor’s New Clothes y la hipnótica I Am Stretched on Your Grave.

Un grupo estelar de artistas rendirá homenaje a O’Connor (y a su difunto colega bardo punk irlandés, el cantante de The Pogues Shane MacGowan) en un concierto el 20 de marzo en el Carnegie Hall de Nueva York. El espectáculo contará con sets de Cat Power, Glen Hansard, Dropkick Murphys, The Mountain Goats, Amanda Palmer y David Gray, entre otros.