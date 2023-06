Del escenario de Hamilton a Medellín: Pierre Jean González, una voz por la inclusión

Por eso Pierre Jean González llegará al Teatro Comfama a las 3:00 de la tarde de este jueves para poner el tema sobre la mesa, un conversatorio en el que hablará de la visibilidad y la representación queer y afrolatina en teatro, cine y televisión . “Que exista este festival y venir a la ciudad es para mí una poderosa declaración para mostrar que estamos aquí y no vamos a irnos a ninguna parte. No importa si intentan hacernos daño, apartarnos, intentar borrarnos. Hemos estado aquí desde el principio y estaremos aquí mucho tiempo”, dice el actor.

Pierre lleva pocos días en Medellín, pero ha podido sentir el calor y la buena vibra de la ciudad. “Nunca había estado en Colombia, pero en los pocos días que llevo y con la gente que he hablado, me he dado cuenta de lo poderosa y fuerte que es la gente aquí. Y sé que mucha gente tiene una mala perspectiva de lo que es Colombia, pero para mí ha sido sentir el amor, la emoción y el orgullo de esta tierra. Me recuerda el orgullo que siento por mi gente en Puerto Rico y República Dominicana”.

Sobre Hamilton

Estar en una producción como esta, que ya salió de Broadway para recorrer Estados Unidos, ha sido para él todo un logro: “Crecí en el Bronx, Nueva York, donde está el hogar del hip hop, el rap del R&B y Hamilton realmente representa mi experiencia, mi cultura, mi infancia. Me recuerda todo por lo que he pasado desde que era un niño y el hecho de poder interpretar a Hamilton en este musical es como la cereza del pastel de lo que Dios me ha dado, de lo que mi familia me ha dado, de los sacrificios que mi familia ha tenido que pasar para que yo esté donde estoy hoy”.