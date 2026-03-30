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Wadith Manzur quiere posesionarse pese a estar encarcelado por el caso UNGRD, ¿podrá?

La Mesa Directiva del Senado de la República deberá tramitar la solicitud de un ciudadano que pide que se lleve a cabo la posesión del senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett, actualmente recluido en la Escuela de Carabineros.

  • Wadith Manzur fue enviado a prisión por el escándalo de la UNGRD. Foto: Colprensa y tomada de redes sociales.
    Wadith Manzur fue enviado a prisión por el escándalo de la UNGRD. Foto: Colprensa y tomada de redes sociales.
hace 2 horas
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La discusión sobre si el senador electo Wadith Manzur podrá posesionarse el próximo 20 de julio ya llegó al Congreso. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió un derecho de petición de un ciudadano que pedía claridad sobre si Manzur, hoy detenido con medida de aseguramiento, puede asumir su curul en la instalación del nuevo Congreso (2026-2030) y si su situación judicial le impide ejercer el cargo pese a haber sido elegido.

El ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos sostuvo que, aunque la medida de aseguramiento es legal, no debería anular por completo los derechos políticos derivados del voto. Es decir, planteó si estar privado de la libertad bloquea totalmente la posibilidad de posesionarse.

En desarrollo.

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