“Yo les digo todo lo contrario. Yo les envío oraciones y les deseo mucha vida y que el respeto por la diferencia es fundamental y que el hecho de pensar diferente no nos hace enemigos, no podemos perpetuar durante décadas el desearle la muerte a la adversario político” , aseveró Gutiérrez.

Así mismo, pese a que no nombró propiamente al candidato de izquierda, hizo énfasis en que la forma de pensar que se promueve con ese tipo de vídeos “demuestra mucho de cómo quisieran gobernar un país. “Yo lo único que quiero es que el país vive en paz”, aseguró.

“Yo por eso no soy de los que sufre superioridad moral ni me creo el mejor. Hay gente muy buena en todos los sectores sociales. Hay gente buena que se considera izquierda y hay gente buena que se considera derecha”, declaró en una rueda de prensa, en la que reiteró los cuestionamientos al vídeo compartido por Bolívar: “La pregunta es: ¿Todo vale en política? Pues no todo vale y lo que han demostrado es que combinan todas las formas de lucha para llegar al poder y eso a mí me parece muy grave”.