“El país es testigo de que narcos como el Ñeñe Hernández hablan de aportes a esas campañas. En este país todavía falta por saber muchas verdades sobre las campañas de Odebrecht a campañas presidenciales, donde evidentemente hay hechos que puede hablarse de corrupción clara. Frente a ello hay una cúpula de la Fiscalía que guardó un muy peligroso y sospechoso silencio”, aseguró.

El alto funcionario del gobierno dijo que anunciar imputaciones a cargos por estos aportes de Fecode son actuaciones de una prematura campaña presidencial. “Evidentemente, como ha ocurrido en otras circunstancias, se desinfla rápidamente, no puede seguir cabalgando contra la institucionalidad de un jefe de Estado que no recibió ese aporte y que no se justifica que le generen todos los ruidos e intentos de dañar toda su gestión como Presidente de la República. Deber ser más prudente”, agregó.

Incluso dijo que estas actuaciones del fiscal Barbosa son “intentos de un rompimiento institucional de querer investigar al presidente por otras indagaciones. “El presidente está abierto a que lo investiguen y que le pregunten lo que quieran preguntar, pero quien tiene que preguntar es el juez natural que es el Congreso y particularmente la Comisión de Acusaciones. Pero armar este zafarrancho es buscar un quiebre institucional”, argumentó Velasco en Noticias Caracol.