Sin embargo, como lo de concretar el acuerdo se estaba demorando (desde mayo están en esas) en parte por muchos trámites regulatorios, pero también porque el Gobierno nada que hacía un ajuste a la norma clave para sacar el acuerdo del limbo, entonces Gilinski no se quiso quedar de brazos cruzados y decidió entrar en la junta de Sura, empresa de la cual mientras no se concrete el acuerdo tiene una significativa participación accionaria. Como ahora ya el camino del acuerdo está despejado, no está claro si este martes, cuando se reanude la Asamblea de Sura, Gilinski insistirá en ser miembro o no de la junta.

El plan de salvamento del Hospital general que plantea Fico

El alcalde Federico Gutiérrez quiere evitar a toda costa que el Hospital General sea intervenido por las autoridades nacionales dada su crisis financiera. Además de girar recursos para ponerse al día con los pagos del personal asistencial, médicos y proveedores, por $11.000 millones, De Buena Fuente conoció que Fico propondrá el nombre de la médica Claudia Arenas como gerente una vez se cumpla el periodo de Mario Felipe Córdoba. Como secretaria de Salud y miembro de junta, a Arenas le tocó enfrentar con firmeza los cuestionados manejos del anterior gerente Jesús Eugenio Bustamante.

Se mueve sonajero para el MinInterior

En medio de los cada vez más sonados ruidos alrededor de otro revolcón ministerial, comenzó a moverse el sonajero en el Ministerio del Interior. Si bien sonaba con fuerza el nombre del polémico Armando Benedetti en reemplazo del ministro Luis Fernando Velasco, lo cierto es que –para evitar más críticas y polémicas en su gabinete–, el presidente Gustavo Petro estaría contemplando otros nombres. Uno de los que aparece en la baraja es el actual director del Dapre, Carlos Ramón González, quien dejaría ese cargo para asumir las riendas políticas. En su lugar, para manejar el computador de Palacio, asumiría la hoy directora de Prosperidad Social Laura Sarabia. El exministro Juan Fernando Cristo también suena para llegar al Ministerio del Interior.