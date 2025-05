La preocupación principal de la entidad radica en la posibilidad de que las empresas puedan evitar el pago de la monetización del contrato de aprendizaje, una contribución obligatoria cuando no se vinculan aprendices directamente, si argumentan que no les fueron asignados, incluso si no demostraron un interés genuino en contratar.

Esta exención, según el Sena, “no solo pone en riesgo el modelo del contrato de aprendizaje, sino que también afecta directamente a las y los jóvenes que dependen de este sistema para acceder a oportunidades de formación y empleo”.

En su comunicado oficial, el Sena subraya que el contrato de aprendizaje no es un beneficio opcional, sino una obligación derivada del artículo 54 de la Constitución Política.

“Ese apoyo no es una ayuda opcional, sino una garantía mínima para que las y los aprendices puedan continuar su formación sin verse forzados a abandonarla por razones económicas. Por eso, el contrato de aprendizaje es una herramienta clave para hacer efectivo el derecho a la formación para el trabajo, la inclusión laboral y la movilidad social”, dice el documento.

Este contrato se desarrolla en dos fases: la lectiva, centrada en la formación académica, y la productiva, donde el aprendiz se integra a una empresa. Durante ambas, recibe un apoyo económico que le permite sostenerse y evitar la deserción por motivos financieros.

La ley actual exige a las empresas con más de 15 empleados vincular al menos un aprendiz por cada 20 trabajadores. Si no lo hacen, deben pagar una cuota mensual al Sena. Estos recursos financian el sostenimiento de aprendices sin contrato y proyectos del Fondo Emprender.

