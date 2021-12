El ministro de Salud, Fernando Ruiz, comunicó que, para entrar a Colombia, serán válidas 20 marcas de vacunas anticovid, entre las cuales están las cinco que hoy se aplican en territorio nacional, la Sputnik de Rusia, las tres que fueron desarrolladas en Cuba, la de Sinopharm y la de Novavax. Los extranjeros que deseen tomar vuelos hacia Colombia tendrán que acreditar que tienen su esquema completo. Si aún no lo han completado también tendrán que adjuntar una prueba PCR negativa realizada con máximo 72 horas de antelación. Los no vacunados no podrán ingresar al país.