Frenazo en el Senado enreda la decisión para elegir al nuevo contralor

Tras los argumentos presentados a favor y en contra por varios senadores y representantes, quienes incluso lo calificaron de posible prevaricato, la proposición fue avalada en el Senado con 51 votos por el Sí y 34 por el No y este proceso fue congelado.

“Dado que el doctor Carlos Hernán Rodríguez ha promovido una acción de tutela y ha acudido al sistema interamericano de protección de derechos humanos- a efectos de evitar situaciones que pongan en riesgo la institucionalidad- instamos al señor presidente de la Cámara de Representantes a no dar inicio o suspender el proceso que hace referencia a la convocatoria pública, selección y elección del contralor general de la república, hasta tanto se decante la decisión final en sede de tutela ”, expresa el documento conocido.

“Yo debo decirle a la plenaria que ya hemos iniciado los primeros trámites conducentes a iniciar el proceso de elección de contralor y con el mayor de los respetos, son competencias que yo no voy a delegar y me someteré estrictamente al fallo del Consejo de Estado, conforme lo ordena la Constitución Política”, explicó, haciendo énfasis en que no realizar el proceso sería desacatar el fallo del alto tribunal.

En esa misma línea caminó la representante Catherine Juvinao, quien destacó que al votar la proposición para frenar la elección del contralor, podrían caer en desacato.

“Aquí hay que acatar. Los invito a que piensen en que esto no solamente podría meter en un problema por prevaricato a la Mesa Directiva, sino también a los que voten esta proposición, porque nos estaríamos extralimitando en nuestras funciones y de ninguna manera tenemos competencia para desacatar un fallo judicial”, señaló.