“No le voy a responder, no me interesa pelear”: Santos le pide moderación a Petro tras llamarlo mentiroso

“La reacción del presidente Petro indica que necesitamos más moderación. No entiendo por qué reaccionó de esta forma. No le voy a responder. No me interesa pelear”, dijo Santos.

Pese a que exigió más prudencia, el exmandatario continuó con el tono consiliador y alejado de los medios que ha mantenido desde que terminó su período presidencial en 2018.

“Yo no apoyé al presidente Petro ni a ningún candidato, pero sí me gustó que habló de tres pilares: la implementación del proceso de paz, una economía más verde y justicia social (...) Eso fue lo que dije sin ánimo de peleas y si a él le va bien, a todos nos va bien, y si a él le va mal, a todos nos va mal”, concluyó Santos.