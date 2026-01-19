¿Habrá menos plata para vacunas en 2026? Minsalud lo niega, pero acepta que variará

No paran las malas noticias para la salud en Colombia. A juzgar por las cifras, por ahora, en 2026 habrá menos presupuesto para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Aunque el Ministerio de Salud dice que no está en peligro su operación, es cierto que existe un recorte. Le puede interesar: EPS podrían usar UPC para pagar deudas, dice Consejo de Estado; ¿qué significa esto? El médico epidemiólogo y salubrista, Luis Jorge Hernández, reveló que para este año el Minsalud solicitó $772.260 millones para asegurar las coberturas de vacunación, pero el Departamento Nacional de Planeación (DNP) solo le autorizó $190.200 millones.

Lo anterior significa que, hasta el momento, el programa solo tiene asegurado el 24 % de lo requerido inicialmente para este año. El documento de esa entidad que reveló Hernández explica que esa plata autorizada por el DNP se orientarán $122.529 millones a “la ejecución de las acciones previstas para el fortalecimiento del PAI”.

“Si bien la asignación presupuestal aprobada para 2026 es menor a la solicitada, ello no compromete la sostenibilidad del PAI ni constituye una contradicción frente al principio de progresividad establecido en la Ley 2406 de 2024 (que financia la modernización y actualización del programa)”, se lee en el mismo archivo.

Ese recorte pondría en riesgo un programa que garantiza la inmunización gratuita en el país, que en los últimos años pudo ampliar el esquema a más de 25 vacunas y eliminar o controlar enfermedades prevenibles. Entre tanto, la entidad lo niega y asegura que no hay riesgo para que el PAI siga operando. No obstante, en un comunicado de prensa reconoció que sí habrá “variaciones en los montos de inversión para 2026” y que “los recursos previstos cubren la totalidad del año”.

Según el periodista Ronny Suárez, ese recorte podría retrasar el acceso a vacunas contra enfermedades como el Virus Sincitial Respiratorio, dengue, neumococo para adultos, covid-19 para grupos de riesgo, influenza y virus del papiloma humano (VPH) para expandir a nuevos grupos de riesgo.