Así se agruparon pacientes con esclerosis múltiple para denunciar falta de medicinas

Enviar un correo sin ocultar los correos destinatarios hizo que un grupo de 37 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple se organizara para exigirle a su entidad promotora de salud (EPS), Famisanar, respuestas por la falta de los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Según cuentan, desde finales de 2025 pasaban por una dificultad común: la interrupción prolongada en la entrega de fármacos.
El mensaje, que pretendía consultar por el estado de los tratamientos y reafirmar el compromiso con la atención oportuna, fue recibido con indignación por estas personas por considerarlo una burla. Según un reportaje publicado por El País, los destinatarios respondieron en cadena denunciando retrasos de meses, falta de respuestas y el deterioro de su estado de salud. Todos coincidieron en que no estabas recibiendo atención necesaria para controlar la enfermedad.
Este aparente error administrativo se convirtió en una oportunidad de organización. Santiago Pinzón, uno de los pacientes afectados, propuso coordinarse para evaluar acciones legales conjuntas. En pocos días, varios compartieron sus contactos y formaron un grupo de WhatsApp, que hoy reúne a unas 50 personas con esclerosis múltiple.