Como el Gobierno no ha definido si comprará una nueva flota de aviones de combate y ante esta tensión con Israel , la FAC podría descuidar la defensa aérea, ya que podrí a verse obligada a dejar los Kfir en tierra ante la incertidumbre sobre su reparación, mantenimiento y repontenciación para extender su vida útil .

“Esta semana será determinante para tener certeza sobre las decisiones de Israel frente al cese de sus exportaciones de seguridad . El gobierno israelí podría definir a partir de cuándo se congelarán las exportaciones o de qué forma las compañías israelíes con presencia en Colombia van a aplicar esas órdenes . En este momento no se sabe si se van a respetar los contratos firmados, si esperarán que los mismos finalicen y no se firmarán nuevos ”, apuntó el analista.

En medio de estas fricciones con Israel y ante la posibilidad de que se congelen las exportaciones de seguridad, el presidente Petro respondió con dureza al asegurara que “si hay que suspender las relaciones exteriores con Israel , las suspendemos”, y remató: “ nosotros no apoyamos genocidios ”.

En ese contexto están en juego las licencias de fabricación y también las de exportación del fusil Galil, el cual Colombia no solo le provee a las Fuerzas Armadas locales, sino también a las de Guatemala .

Por su parte, Benjamín Herrera Chaves , profesor en Relaciones Internacionales, señaló que no cree que las fricciones con Israel tengan consecuencias adversas en las relaciones comerciales y diplomáticas con otros países, pese a las críticas de la Casa Blanca a Petro por no condenar los ataques terroristas de Hamás en Israel.

Esta postura del mandatario colombiano abrió un interrogante sobre las alternativas que tiene Colombia en cooperación militar. Lo que está claro es que Israel no es el principal proveedor de material bélico para el país, ya que las Fuerzas Militares también usan armamento proveniente de Europa y de Estados Unidos .

“No creo que se afecten las relaciones con otros países, pero sin duda es desafortunado que el presidente Petro gobierne desde su cuenta en X (antes Twitter) y limite la diplomacia de Colombia a sus opiniones personales. Para tomar esas decisiones un gobernante debe tener criterios, reflexión y considerar los conceptos del canciller y de los asesores expertos de la Cancillería, pero en este caso parece que no es así”, dijo el docente.

Lo que está claro es que Colombia no puede apuntar hacia Rusia o China al ser socio global de la OTAN, lo que lo limita a adquirir sistemas fabricados por países miembros de la organización y aplicar sus doctrinas operacionales.

“Cuando se adquiere un sistema o medios para la defensa y la seguridad no se trata simplemente de comprarlos. Hay un proceso doctrinal detrás de esa adquisición”, apuntó Saumeth Cadavid.