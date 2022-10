La ministra de Agricultura, Cecilia López, confesó el pasado 24 de octubre, en una entrevista radial que alguna vez por una molestia le había dicho a sus compañeros de gabinete que “lo que va a pasar es que a nosotros nos va a tumbar la izquierda, no la derecha” .

López también criticó al Pacto Histórico porque según ella “no han entendido que ya no son parte de la oposición sino del gobierno” . Y agregó que a ella “le han dado duro” por no ser de la coalición que llevó a Petro a la Presidencia.

La respuesta del presidente del congreso, Roy Barreras, llegó esta mañana vía Twitter: “Querida Ministra NO NOS VA A TUMBAR NADIE (sic)” , escribió. Y resaltó que le parecen inconvenientes declaraciones como las de la ministra que “generan incertidumbre”.

También en esa conversación confesó que le había propuesto a una de las ministras darle “unas clasesitas de economía” y que el hecho de no venir de las bases del partido de gobierno le ha jugado en contra. “Yo boba no soy y sé que en ciertos sectores del Pacto Histórico yo produzco reacción. A veces sienten que yo no soy suficientemente de izquierda”, dijo.