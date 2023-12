Una turista canadiense, identificada como Can Lin Yu Chen, fue la nueva víctima de estafas a turistas durante su visita a Cartagena en medio de las fiestas navideñas. La mujer solicitó un tradicional paseo en coche turístico por las calles del Centro Histórico, pero lo que no imaginó fue que le desembolsarían $22.230.000 equivalentes a $5.700 dólares.

“Me encanta viajar, es la primera vez que viajo a Colombia; sin embargo esta experiencia desagradable en Cartagena, me ha traído tristezas. Es un fraude que tiene el potencial de dañar seriamente la reputación del país, especialmente una ciudad y un destino muy popular para muchos extranjeros. Estoy segura que no seré la única persona y no seré la última que enfrenta este tipo de estafa. Es frustrante que aun no haya ninguna medida y espero que la Policía actúe”, le expresó al medio cartagenero.