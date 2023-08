“Tenemos la disposición para que salgan las reformas”: Name tras reunión clave con Petro

Pasados más de 10 días desde la elección de Iván Name como presidente del Senado –pese a que las apuestas del Gobierno estaban puestas en Angélica Lozano –, este lunes el congresista sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro.

Al respecto, el presidente del Congreso, aseguró que desde el Ejecutivo existe total disposición para que las reformas salgan a la luz. “Las leyes deben de tener un tránsito detenida y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para lo que no convenga, no salga . Pero tenemos el entendimiento y la disposición para que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso”, dijo Name

En esa misma línea, al término de la reunión con el presidente Petro, Name aseguró que “el Congreso no solamente analiza las reformas del Gobierno, sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes, que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país”.

Tras su elección el pasado 20 de julio, el presidente Name le aseguró a EL COLOMBIANO que las reformas del Gobierno deberán ser estudiadas, analizadas y convenidas: “Las reformas, tanto las propuestas por el Gobierno como por el Congreso, tendrán el trámite que merecen: un detenido análisis y ajustes. Esperamos que tengan feliz término y, por supuesto, no saldrán idénticas, como puede pretender alguien o algunos. Tendrán que ser estudiadas, analizadas y convenidas. En ese sentido, auguro un buen trato de las reformas que propone el Gobierno y los congresistas también”.

El congresista de la Alianza Verde habló también de su relación con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que, previo a su elección, se negó a recibirlo para hablar de la agenda legislativa. Lo anterior, dada la confianza del Ejecutivo en que la ganadora sería la senadora Angélica Lozano, también de los verdes.

“El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo (...) El ministro dijo que a mí me habían elegido los líderes tradicionales. Pues sí, a mí me eligieron líderes políticos que llevan una trayectoria y una presencia, faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el Gobierno”, aseguró.

Finalmente, Name defendió que no fue elegido por la oposición y negó que en el Congreso haya coaliciones de oposición ni de Gobierno: “el Gobierno las liquidó, el mismo presidente lo hizo. Aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe coalición de Gobierno, que tampoco represento”.