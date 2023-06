Consultados sobre si consideran que hubo financiación ilegal en la campaña del Jefe de Estado, el 41 % de los encuestados opinaron que sí, mientras que un 27 % consideraron que no. Adicionalmente, el 22 % aseguró que no sabe y un 9 % no respondió.

El sondeo también preguntó si, a la luz de las polémicas que empantanan al Ejecutivo, es necesario que se congelen las reformas (a la salud, laboral y pensional) que tramita el Gobierno en el Congreso. El 46 % contestó que las discusiones sí deberían entrar en pausa, mientras el 38 % declaró que no.