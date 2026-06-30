Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses

Este marte se hizo el “banderazo de salida” para el empalme. Y aunque aún no se sabe de una reunión entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con el saliente del presidente Gustavo Petro, se instaló ya un equipo conformado por más de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas, que tendrá como misión revisar el estado de las entidades públicas e identificar posibles irregularidades antes del cambio de gobierno. En contexto: De la Espriella anunció empalmes regionales y reveló apoyo de US$60 millones del BID La primera reunión se realizó en la Universidad Sergio Arboleda y contó con la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y centenares de expertos, académicos, exfuncionarios y representantes del sector privado que harán parte del programa denominado “Arca de Noé”, la estrategia con la que el nuevo gobierno pretende adelantar un empalme con énfasis en la lucha contra la corrupción. “Hoy instalamos el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”, aseguró De la Espriella.

El mandatario electo agregó que todos los integrantes del proceso asumieron un compromiso con “la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia” y afirmó que el objetivo es construir “un Gobierno donde la corrupción no tenga cabida y donde los recursos públicos se respeten”.

Un centenar de personas por cada sector

El vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, explicó que el trabajo estará dividido en 22 sectores, cada uno con un equipo coordinador y cerca de 100 personas dedicadas a recopilar información y preparar la transición con la administración saliente.

“Hemos construido una línea base en los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme”, señaló. Según Restrepo, los equipos tendrán acceso a una plataforma de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas que ya contienen información equivalente al 75 % de cada sector, la cual será complementada con los datos que entregue el gobierno saliente durante el proceso formal de empalme. Además, anunció la creación de un “grupo élite anticorrupción”, cuya labor será recibir denuncias a través de una línea abierta, verificar posibles irregularidades y, de encontrar evidencia, remitirla a las autoridades judiciales. Restrepo aseguró que uno de los principales objetivos será detectar eventuales hechos de corrupción dentro de la administración saliente. Entre los aspectos que serán revisados mencionó posibles casos de malgasto de recursos públicos, obras inconclusas, apropiaciones presupuestales cuestionables, incremento de nómina en entidades estatales, decisiones administrativas equivocadas y posibles “tomas” indebidas de entidades públicas. En los últimos días, el vicepresidente electo también ha cuestionado nombramientos realizados por el gobierno saliente en el servicio diplomático y la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la firma de algunos contratos durante la etapa final de la administración. También fueron anunciados algunos de los responsables sectoriales del empalme. En Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estarán Lorena Angarita, María Fernanda Quiñónez y el exrepresentante Daniel López; en Transporte liderará Juan Camilo Ostos; en Vivienda, Andrés Quevedo, María del Rosario Torres y Feizar Arnulfo Sanabria; en Relaciones Exteriores, Mariana Pacheco, Juan Carlos Caiza y Priscila Cabrales; y en Comercio, María Isabel Ocampo.

También habrá empalme en las regiones