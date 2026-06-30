Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses

Este marte se hizo el “banderazo de salida” para el empalme. Y aunque aún no se sabe de una reunión entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella con el saliente del presidente Gustavo Petro, se instaló ya un equipo conformado por más de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas, que tendrá como misión revisar el estado de las entidades públicas e identificar posibles irregularidades antes del cambio de gobierno.
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La primera reunión se realizó en la Universidad Sergio Arboleda y contó con la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y centenares de expertos, académicos, exfuncionarios y representantes del sector privado que harán parte del programa denominado “Arca de Noé”, la estrategia con la que el nuevo gobierno pretende adelantar un empalme con énfasis en la lucha contra la corrupción.
“Hoy instalamos el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”, aseguró De la Espriella.