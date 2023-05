Polémica en Cali: trabajadores de discoteca estarían suplantando a agentes de tránsito El secretario de Tránsito de la ciudad recordó a la ciudadanía que no existe algún “impedimento legal para que cualquier persona o entidad pública o privada contrate reguladores de tránsito”, pero estos no pueden usar el uniforme de los agentes ni mucho menos imponer un comparendo porque no representan a una autoridad.

En Cali se ha vuelto común que establecimientos nocturnos contraten reguladores de tránsito para controlar la movilidad en los alrededores del lugar. Imagen de referencia. FOTO: TOMADA DE TWITTER @MovilidadCali