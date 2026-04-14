Petro volvió a hablar del clítoris, las mujeres y se pifió citando a Shakira, ¿qué dijo?

El presidente Gustavo Petro apareció el lunes en el Consejo de Ministros con gorra, gafas de sol, bufanda y chaqueta. Fue el primer indicio de que se venía una intervención cargada de “perlas”, como en efecto terminó siendo. Durante cerca de tres horas, el mandatario habló, lanzó advertencias, dio órdenes y, como en otras ocasiones, volvió a referirse de manera sexual al cuerpo de las mujeres.
La andanada de comentarios del presidente fue amplia. Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el que incluyó una referencia a Shakira y a uno de sus más recientes éxitos. Petro aludió a la canción que la barranquillera lanzó junto al productor Bizarrap, la conocida “Session 53”, en la que se escucha la frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.