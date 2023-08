Petro quiere que su viceministro de Juventud sea alguien “que haya perdido un ojo” durante las protestas

“Estamos pensando en quién será la persona que lidere esto. Yo he propuesto que sea una persona que haya perdido un ojo durante el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron apagar la luz” , señaló el presidente Gustavo Petro.

El mandatario también se refirió a los miembros de la Primera Línea que están presos por los desmanes causados durante la protesta social.

“Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello como si yo encarcelara o pudiera liberarlos. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado, han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Sino al dictador, sino al fascista”, añadió Petro.

De acuerdo con el portal 070, al menos 82 personas perdieron uno de sus ojos durante las protestas del Paro Nacional en 2021. Por lo general, fueron impactados por perdigones lanzados por la Policía Nacional.