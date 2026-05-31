Atención: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Colombia elegirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta. El “outsider” de derecha que llegó sin la bendición de Álvaro Uribe Vélez se enfrentará al candidato del presidente Petro, lo que también ocurrió en 2022. Si bien ambos venían con el discurso de ganar en primera vuelta, ninguno lo logró.

Paloma Valencia se quedó por fuera de la segunda vuelta, a una diferencia considerable de Cepeda, mientras más lejos estuvieron Sergio Fajardo y Claudia López.

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De la Espriella llegó impulsado por un discurso antiestablecimiento y un apoyo de amplios sectores de la derecha, copiando un modelo que ya ha triunfado en países como El Salvador y Argentina; mientras que Cepeda llegó apoyado no solo por las bases y los apoyos del presidente Gustavo Petro, sino por un presidente y un Gobierno que lo vienen impulsando con claras participaciones en política que deberían ser sancionadas por la ley.

Aunque en los primeros cinco boletines entregados por la Registraduría, el candidato del oficialismo aparecía encabezando el número de votos, esa tendencia se revirtió. De la Espriella dio la sorpresa y no solamente pasó a Cepeda, sino que al boletín número 15, con el 92.85% de las mesas escrutadas, le sacaba más de 600.000 votos.

También vale resaltar que, desafortunadamente, ambos candidatos llegaron a esta instancia democrática sin haber confrontado sus ideas en debates presidenciales.

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Se espera que Abelardo de la Espriella reciba el apoyo de Álvaro Uribe, pero es claro que el expresidente no tendrá la misma influencia que habría tenido si se tratara de una candidatura del Centro Democrático, como la de Valencia, quien llegó a estas votaciones con el apoyo de los partidos tradicionales sobre la mesa —Conservador, Liberal, La U y el Mira—, sin embargo, muchos de los congresistas y militantes cogieron por su lado y hubo quienes se movieron por De la Espriella y Cepeda.

Como se afirmó, hay similitudes con el escenario de 2022. Empezando con que se quemó la candidata a la que apoyaron “oficialmente” los partidos tradicionales. En ese caso, fue el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. A segunda vuelta llegó Petro, por el Pacto Histórico —como hoy llega Cepeda—. Por la derecha, como hoy, llegó el “outsider” Rodolfo Hernández, que en segunda vuelta perdió contra Petro.

Queda ver qué ocurrirá con De la Espriella, ya que no solo logró movilizar ese voto antiestablecimiento, sino, precisamente, el voto de la derecha y hasta de las bases uribistas. Pero deberá crecer hacia otros votantes, como deberá hacerlo Cepeda. Ambos candidatos llegaron a esta segunda vuelta apuntando a un nicho de votantes en el que se sienten cómodos, aumentando la polarización.

Ahora viene una etapa en la que tanto el abogado como el senador del Pacto Histórico buscarán votos del centro o indecisos; de aquellos que votaron por otros candidatos. Queda ver si endurecerán aún más su discurso o lo moderarán.

Si bien la mayoría de votos de Valencia pueden ir para De la Espriella, hay heridas que pueden ser difíciles de sanar, dado que hubo fuertes choques entre ambas campañas. De la Espriella mostró a Valencia y a sus círculos como “los de siempre”, pero ahora no podrá ganar sin ellos. Mientras tanto, Cepeda posiblemente moderará su discurso para llegarle a votantes de candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo.