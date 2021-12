La pelea por liderar la lista al Senado del Pacto Histórico es intensa. Hay un cabeza a cabeza entre la representante María José Pizarro y la excongresista Piedad Córdoba. Gustavo Petro sigue de cerca la situación para determinar si debe o no intervenir. De hecho, el senador Roy Barreras está de moderador en la disputa, pero aún no logra un acuerdo. Siguiendo con la izquierda, en el Polo Democrático tampoco han logrado definiciones de fondo. Su principal ficha es el senador Iván Cepeda, pero no tienen otrasfiguras con fuerza electoral preponderante. Además, tampoco es claro qué renglón de la lista del Pacto les tocará. Hasta el cierre de esta edición, los miembros de esa coalición estaban reunidos confeccionando la lista.