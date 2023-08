Otra derrota para el Gobierno: Pacto Histórico se quedó sin la Comisión I del Senado

Una dura y nueva derrota sufrió este martes el gobierno nacional y el Pacto Histórico, al no lograr conseguir la presidencia de la Comisión Primera del Senado, la considerada ‘joya’ legislativa en donde no logró tener las mayoría s, es decir, los partidos no le acompañaron.

A López lo postuló la primera vicepresidente de la corporación, la senadora María José Pizarro, quien aseguró que le sorprendía la propuesta de algunos sectores de no querer mantener los acuerdos políticos que señalan que la presidencia le corresponde al Pacto Histórico, a la vez que destacó que López es la mejor garantía que pueden tener todos los partidos en la dirección de esa comisión.

Una voz más que a la postre suscitó una dura reacción del postulado López, la dio la senadora uribista Paloma Valencia, quien aseguró que el senador del Pacto Histórico en su corto paso por la presidencia del Senado, menos de un mes en junio pasado, no solo irrespetó el reglamento del Congreso, sino que “se burló de los derechos de la oposición, no tenemos ánimo para votar por López”.

Ante esa afirmación de Valencia, el senador López tomó la palabra para intentar frenar su derrota que en ese momento ya estaba cantada, al asegurar que en su paso por la Presidencia del Senado se lograron aprobar leyes de todos los partidos, incluso normas que venían del gobierno pasado. Resaltó que las tres tutelas colocadas en su contra fueron negadas por los jueces.

“No se puede argumentar que por eso no pueden votar por mí, jamás le sercené un derecho a los compañeros de la oposición, los invito a mantener la confianza y la tranquilidad”, declaró el senador López.

Pero fue tal el rechazo que había hacia López y a que el gobierno impusiera el presidente, que el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe), sostuvo que “debo dejar claro que yo no he hecho acuerdos con nadie y no he empeñado mi apoyo a nadie, soy un senador independiente, Petro no puede creer que el Congreso es una notaría”.

Así como en ocasiones anteriores, el gobierno hizo presencia con tres ministros, el del Interior, Luis Fernando Velasco; el de TIC, Mauricio Lizcano y la de Vivienda, Catalina Velasco, quienes pretendieron presionar a los senadores cercanos del gobierno, pero que a la postre no le hicieron caso.

Pero el golpe al gobierno no quedó ahí. También perdió la posibilidad de tener al vicepresidente de la Comisión con Julián Gallo, senador de Comunes anterior Farc, que fue derrotado por el liberal Alejandro Vega. Se debe recordar que el Partido Liberal en este momento hace parte de la coalición de gobierno.

A esta comisión llegará en los próximos días el proyecto de ley con el cual el gobierno hará una modificación a la ley estatutaria de la educación, como también la ley que fijará las condiciones para la desmovilización de los grupos ilegales.