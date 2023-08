“Gustavo Petro es una persona intachable”: Pacto rodea al presidente tras escándalo de Nicolás P.

El hijo mayor del presidente aceptó ante la Fiscalía que los dineros irregulares de los que es acusado por haber recibido en efecto sí llegaron a sus manos, pero aseguró que no solo se lucró con él sino que parte de esa plata terminó en la campaña en la que su papá salió vencedor en 2022. Se comprometió con el ente, según reveló el fiscal del caso, Mario Burgos, a entregar pruebas que los demuestren.

No obstante, la bancada de Gobierno en el Congreso ha desestimado lo mencionado por Petro (hijo) ante el ente acusador durante los tres días de audiencias que se han librado en esta primera semana de agosto.

La senadora María José Pizarro sostuvo que “si nuestro proyecto político no fue sepultado por balas o genocidios, no lo hará el caso de Nicolás Petro a pesar de su actuar, que no representa los valores colectivos de un proyecto político de generaciones, por más que se pretenda enlodar al presidente”.