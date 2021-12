“Hicimos un análisis de la mortalidad en Antioquia y encontramos que la mitad que fallecen corresponden a no vacunados, pero un 38% corresponde a mayores de 60 años con más de 6 meses de haber recibido la segunda dosis y que no se aplicaron el refuerzo”, indicó por su parte el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, en el Puesto de Mando Unificado que se realizó este 17 de diciembre.

Así las cosas, los no vacunados son la preocupación central, sobre todo porque ponen en riesgo su propia salud. Sin ir más lejos, según los datos del Servicio de Emergencias Médicas, hasta finales de noviembre el 80 % de los pacientes que se encontraban internados en UCI en Medellín no se habían aplicado ninguna dosis anticovid.

Las medidas sanitarias que implementó el Gobierno en los últimos dos meses apuntan a reducir al máximo el número de ciudadanos que aún no se han vacunado contra el covid-19. En efecto, en Colombia aún hay 11,1 millones de personas, que según datos del Ministerio de Salud y del Dane, pueden vacunarse, pero no han se han aplicado ni una dosis anticovid. La meta del Gobierno es que 45,9 millones de personas tengan al menos una dosis este año.

Y aunque el cuarto pico del coronavirus aún no ha llegado –de acuerdo con las proyecciones que el Instituto Nacional de Salud hizo en octubre pasado podría llegar entre lo que queda de diciembre y enero próximo–, el Gobierno ha pisado el acelerador con las medidas para mitigar el riesgo que representan los no vacunados.

En este rango de edad aún hay 1,2 millones de personas que todavía no han iniciado su esquema de vacunación, 2,2 millones que faltan por aplicarse la segunda dosis y 8,8 que aún no se han aplicado la dosis de refuerzo que pueden recibir desde el pasado 18 de noviembre (ver infografía).

Incluso, Colombia ha aunado esfuerzos con el Gobierno de Ecuador, pues recientemente se anunció que los carnets de vacunación de ambos países podrán homologarse (ver recuadro). Mientras que ese país cuenta con 67,4 % de personas vacunadas con su esquema completo, Colombia roza el 51,8 %, según la base de datos de Our World in Data.

Estas medidas, sin duda, han presionado más a las personas que todavía no se han vacunado, pues en la práctica, la vacuna contra el coronavirus es una necesidad para tener vida social. De hecho, recientemente se conoció que en el norte de Barranquilla un grupo de estudiantes no pudo ingresar a su ceremonia de grado por no tener su esquema de vacunación completo.