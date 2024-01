Tras el señalamiento del presidente Gustavo Petro al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sobre su “silencio” por el suceso ocurrido en contra de su familia en un parque de la Florida, Estados Unidos, donde según el mandatario, su hija menor fue víctima de hostigamiento por parte de una mujer, el fiscal le respondió al jefe de Estado.

“Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida”, respondió Barbosa.

“Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la constitución política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”, aclaró Barbosa en una entrevista con El Heraldo.

“Lo que sí le puedo decir es que tiene que proceder ante las autoridades en Estados Unidos, que son los encargados de determinar si eso fue una mera opinión o si eso fue una agresión, o si eso fue sistemático. Quedé un poco perplejo porque me hacen solicitudes que no competen”, explicó el fiscal al medio mencionado.