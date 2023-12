La vicepresidenta Francia Márquez una vez más se refirió a la crisis migratoria que afecta a Colombia y que se ha hecho visible por los casos de niños africanos hallados en el aeropuerto El Dorado. En una alocución, la también ministra de la Igualdad advirtió que no se puede permitir “que el tema migratorio se use para tener réditos políticos”.

Sin embargo, alertó por la situación de los menores, señalando que más de 70.000 niños y niñas están cruzando por “esas rutas de la muerte”. Aunque Márquez alertó que lo ocurrido en El Dorado es “grave”, reclamó que el abandono de menores en el Darién también es “profundamente grave”.

Por ello –al destacar las labores de la Cancillería y Bienestar Familiar para atender a los migrantes–, la vicepresidenta instó a que el tema migratorio no se use “para tener réditos políticos o se use para sembrar odio en la sociedad. Ese odio hay que erradicarlo”. En esa línea, invitó a los colombianos a poner la vida y la dignidad en el centro: “Necesitamos de la articulación de esfuerzos globales para dar respuestas a un problema que es estructural y que está afectando a toda la humanidad”.

Además, recordó que se están fortaleciendo relaciones diplomáticas para resolver de manera conjunta las problemáticas: “Con la situación de los niños, por no tener embajadas de esos países aquí o con cuerpos diplomáticos de países africanos, nos ha tocado buscar a Brasil o a otros países que sí tienen esa relación para poder resolver este tipo de problemas”.

Al insistir que los Estados tienen la responsabilidad de “garantizar rutas seguras, no rutas de delito y muerte”, Márquez manifestó que pueden contar con el Gobierno Nacional “para seguir garantizando la dignidad de las personas y para seguir propiciando rutas seguras que permitan que la vida y la dignidad de estas personas, y sobre todo de los niños, no se ponen en riesgo”.