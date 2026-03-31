Disidencias querían asesinar a su papá y los seis hermanos tuvieron que esconderse: así es el caso de familia en Caquetá

Un hecho grave sigue afectando a las comunidades en territorios con presencia de las disidencias de las Farc. Es el caso de la familia que tuvo que huir y esconder a sus hijos para evitar ser víctimas de los criminales.
Según se conoció, en el caso de la familia que escondió a sus hijos en Caquetá, alias “La Morocha” había dado la orden de secuestrar y asesinar al padre de familia, según informó el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército.
Sus hijos, una joven de 18 años y cinco menores entre 3 y 16 años, fueron rescatados en Caquetá tras un presunto secuestro e intento de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de “Calarcá”.
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El general habló de que el padre estaba secuestrado por este grupo criminal bajo tareas de trabajo forzoso, y que habrían ordenado asesinarlo:
“El papá de los niños es secuestrado por esta estructura. Lo estaban obligando a hacer trabajos allá, por un tema de rendir cuentas por alguna mala actividad que hizo, posiblemente. Él alcanza a escuchar cuando estos sujetos de la estructura Rodrigo Cadete, en cabeza de alias “La Morocha”, ya toman la decisión de asesinarlo.