x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Masacraron a tres personas en una casa de Buga que había sido allanada en busca de drogas

Entre las víctimas hay dos hermanas. Los sicarios dejaron abandonada una motocicleta.

  • Dos mujeres y un hombre murieron en el ataque de los sicarios en Buga, Valle del Cauca. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO.
    Dos mujeres y un hombre murieron en el ataque de los sicarios en Buga, Valle del Cauca. FOTO ILUSTRATIVA DE ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
bookmark

Tres personas muertas y tres heridas dejó un brutal ataque sicarial en una casa del municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se presentó en la noche de este domingo en el barrio Alto Bonito, donde varias personas estaban departiendo en una reunión.

En ese momento ingresaron los sicarios y dispararon de manera indiscriminada contra los presentes. Murieron Jonathan Burgos Arboleda, de 19 años; Soraida Barajas Gutiérrez, de 40; y su hermana Argénix Barajas Gutiérrez, de 65.

Otro tres jóvenes de 17 a 20 años sobrevivieron con heridas, y fueron llevados a centros médicos de la zona.

La Policía informó que minutos después de escuchar los disparos y las alertas de la comunidad, una patrulla llegó al sitio y notó a unos sospechosos saliendo del sitio en una motocicleta.

Iniciaron la persecución por varias cuadras, hasta que los supuestos sicarios abandonaron el vehículo y escaparon por una zona boscosa.

La Policía informó que 48 horas antes de la matanza, esa vivienda había sido allanada en busca de narcóticos, pues había información de que allí al parecer se comercializaban drogas.

Según la ONG Indepaz, que realiza un conteo independiente de las masacres en Colombia, esta es la número 45 que se registra en el país.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La historia detrás de la matanza entre disidentes de las Farc que deja nueve muertos en Buenaventura.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida