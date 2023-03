Por el momento, Caicedo sigue declarándose inocente y advierte que se trata de una persecución política para no terminar su periodo como gobernador pues según él, las audiencias en su contra se han realizado a menos de ocho meses de que se cumpla su ciclo en ese despacho, además aseguró que todo se ha tratado de un montaje por parte de la Fiscalía.

Peleas, falta de preparación, aplazamiento de audiencias, supuestos montajes y otros enredos han convertido el caso contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en toda una novela judicial que parece no tener final y que tiene frenada la petición de casa por cárcel para el mandatario.

Pero a pesar de todas las pruebas que ha presentado el ente acusador para solicitar medida de aseguramiento contra Caicedo , la petición no ha tenido éxito por las múltiples eventualidades en las audiencias. Por ejemplo, la diligencia judicial preparada para el 9 de marzo no alcanzó a durar ni media hora porque el juez y el fiscal encargado del caso tuvieron un encontrón por la forma en la que se estaba llevando la audiencia que finalmente terminó suspendida.

Por otro lado, Caicedo asegura que “he escuchado la farragosa intervención circular y repetitiva, que no es más que un vil montaje que no tiene otro propósito que sacarnos de este cargo para hacerle un favor a los clanes narcopolíticos que derrotamos en las urnas ”, dijo Caicedo.

Y en el último trimestre de su paso por la Alcaldía, el hoy imputado habría encontrado chance para firmar otro contrato en el que se adjudicaron 2.682 millones de pesos destinados a la adecuación del coliseo Gaira, pero en este también encontraron malversación de fondos públicos por 700 millones de pesos, más sobrecostos.

Mientras tanto, Caicedo continuará en su cargo como gobernador del Magdalena hasta que se retomen las audiencias de medidas de aseguramiento y el juez finalmente pueda tomar una decisión de fondo sin contratiempos por los diferentes motivos y solicitudes.

“No acepto estos cargos, no me allano y me declaro inocente. Esta es una imputación basada en falsedades en un propósito desesperado de ver cómo se vienen en mi contra en tres imputaciones en menos de una semana, exponiéndonos al escarnio público”, puntualizó el gobernador.