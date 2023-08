La exesposa del presunto feminicida de Luz Mery Tristán ya lo había denunciado públicamente: “casi me mata”

Jaramillo señaló en la publicación los maltratos que sufría por parte de Ricci.“ Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas , y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme” expresó la exesposa.

En el mensaje, la exesposa indica que conocía de más maltratos infligidos por Ricci e incluso casi llega a asesinarla. “Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”. “Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, concluye el sorprendente mensaje de Jaramillo.

Actualmente, Ricci se encuentra capturado por las autoridades. Además, se conoció que el señalado del crimen no aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, a pesar de las pruebas en su contra. Al parecer, Ricci y su defensa estarían buscando negociar con la Fiscalía y obtener algún tipo de beneficio judicial.