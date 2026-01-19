x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

“Me insultaron sin haber hecho nada”: habló Julián Jiménez, el repartidor atacado por “Liliana”

El joven contó su versión de los hechos y explicó que trabaja como repartidor para poder costear sus estudios universitarios.

  • Julián Jiménez, el repartidor insultado por Liliana. Foto: captura de video.
    Julián Jiménez, el repartidor insultado por Liliana. Foto: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
Luego de que un video suyo fuera difundido masivamente en redes sociales, Julián Jiménez, el repartidor de pizzas víctima de un ataque de discriminación en el norte de Bogotá, decidió contar su versión de lo ocurrido y explicar cómo vivió el episodio que lo convirtió, sin buscarlo, en el rostro de un nuevo caso de intolerancia.

La mujer que lo agredió verbalmente fue identificada como Liliana y, tras la viralización del caso, en redes sociales comenzaron a circular otros videos en los que aparece protagonizando episodios similares, con expresiones de tono clasista contra trabajadores de distintos establecimientos comerciales..

El joven relató que trabaja como domiciliario para poder sostener sus estudios universitarios. Actualmente, cursa décimo semestre de Licenciatura en Diseño Tecnológico y espera graduarse en menos de un año. “Este trabajo me permite pagar mis estudios y seguir adelante con mi proyecto de vida como educador”, explicó.

Según su testimonio, la situación fue desconcertante desde el primer contacto. Al llegar al domicilio, llamó al número registrado y saludó de manera normal, pero recibió una respuesta agresiva que lo tomó por sorpresa. “Empecé a recibir insultos sin haber hecho absolutamente nada. Pensé que era una broma o que algo no estaba bien”, contó.

Jiménez aseguró que los ataques continuaron cuando la mujer, identificada como Liliana, bajó a la calle. Allí, los reclamos por la supuesta demora en la entrega derivaron en descalificaciones personales. “Me decía que no hacía bien mi trabajo, que por culpa mía el país estaba como estaba. Fueron muchos insultos seguidos y yo no entendía cómo se había llegado a ese punto”, relató.

El joven reconoció que el momento lo dejó descolocado y emocionalmente afectado, y planteó una reflexión pública sobre el trato que reciben quienes trabajan en servicios de reparto. “Aquí les pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes?”, cuestionó, al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras la viralización del video.

Su testimonio reabrió la discusión sobre la normalización del maltrato y la estigmatización hacia trabajadores que, como él, cumplen jornadas largas en condiciones exigentes para sostener sus estudios y sus hogares.

