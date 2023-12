Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien detalló que no se ha recuperado toda la plata por concepto de esos pagos (de hasta dos y tres veces más de lo debido).

Han pasado dos semanas desde que el Ministerio de Hacienda reconoció que le pagó plata de más por concepto de nómina a múltiples funcionarios públicos y en las últimas horas esa misma cartera confirmó que no ha podido recuperar la totalidad de esos recursos que fueron girados por error.

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que se activó un protocolo con las entidades bancarias que hacen los pagos con el objetivo de dar vuelta atrás a los giros de dinero, pero esto no ha garantizado la totalidad de los millonarios recursos.

Esta demora en la recuperación de la plata del Estado se debe a que algunas de las entidades bancarias con las que hay convenio en el pago de la nómina no han logrado revertir las transacciones.

¿Cuál es la explicación? Hasta ahora se ha detallado que el dinero no ha sido recuperado en su totalidad porque algunos de los funcionarios tenían cuentas por pagar que se debitaron automáticamente de sus cuentas una vez recibieron el excedente del dinero por concepto del pago de su nómina.