Al fiscal Francisco Barbosa, quien se doctoró en Derecho Público en la Universidad de Nantes, Francia, le hicieron una tentadora propuesta diplomática. Personas del entorno del Gobierno de Gustavo Petro le ofrecieron irse de embajador a París, pero el mensaje llegó casi que con un ultimátum: que si no era ahora, su paso a la diplomacia podría no darse en el mediano plazo (¿o nunca?). La intención de la Casa de Nariño sería sacarlo del país para poner un ‘fiscal de bolsillo’. Pero Barbosa dijo que no, que su periodo va hasta febrero de 2024 y que piensa terminarlo.

¿Bautista o Roy en Portugal?

Y hablando de diplomacia, en la Casa de Nariño están analizando si se le mantiene o no el ofrecimiento de la embajada en Portugal a José Fernando ‘el gordo’ Bautista, quien fue cuadro directivo de la campaña de Gustavo Petro. La razón es que el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que en junio deja el Senado y que quisiera irse a vivir a Lisboa, por lo que el Gobierno estudia la posibilidad de ‘pagarle’ su apoyo político con esa sede diplomática en Europa. No es un enredo menor, pues ambos se la han jugado a fondo con Petro y su mandato.